Απεβίωσε η Αγγελική Σαπουνά

«‘Εφυγε» από τη ζωή η Αγγελική Σαπουνά σε ηλικία 76 ετών. Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 13:00 από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο).

Καλούνται οι φίλοι και συγγενείς να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.

Ο σύζυγος: Κωνσταντίνος Σαπουνάς

Ο γιος: Αθανάσιος Σαπουνάς

Τα αδέλφια, τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς

Σημείωση:

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου

Η σορός της εκλιπούσης θα βρίσκεται στο Ναό στις 12:45 μ.μ.