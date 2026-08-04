Απεβίωσε η Ελένη Ζαχαρού

Σε ηλικία 84 ετών έφυγε από τη ζωή η Ελένη Ζαχαρού.

Κηδεύεται την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026 και ώρα 6:00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου Νέου Κοιμητηρίου Λάρισας.

Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.

Τα παιδιά: Ελισάβετ – Νίκος, Αργυρούλα, Βασίλης – Βάΐα

Τα εγγόνια: Έλενα, Νικολέτα, Αικατερίνη, Ζαχαρίας, Στέργιος

Τα αδέλφια τα ανίψια οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 5:30μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.