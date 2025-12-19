Απεβίωσε η Ερμιόνη Μόρα

Εφυγε από τη ζωή η Ερμιόνη Μόρα σε ηλικία 81 ετών.

Η κηδεία θα τελεστεί το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 1.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Ροδιά Τυρνάβου.

Τα παιδιά: Κατερίνα Μόρα και Νίκος Καρανίκας, Δήμητρα Μόρα και Στέλιος Χιώτης

Τα εγγόνια: Ελίνα, Γιώργος, Άγγελος, Δάφνη, Αλέξιος

Τα αδέλφια: Κασσιανή Παππά, Ζαχαρούλα Καράτζιου, Νικόλαος Καράτζιος

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τη 1.00 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στο κυλικείο της εκκλησίας.