Απεβίωσε η Ερμιόνη Μόρα

Εφυγε από τη ζωή η Ερμιόνη Μόρα σε ηλικία 81 ετών.
Η κηδεία θα τελεστεί το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 1.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Ροδιά Τυρνάβου.
Τα παιδιά: Κατερίνα Μόρα και Νίκος Καρανίκας, Δήμητρα Μόρα και Στέλιος Χιώτης
Τα εγγόνια: Ελίνα, Γιώργος, Άγγελος, Δάφνη, Αλέξιος
Τα αδέλφια: Κασσιανή Παππά, Ζαχαρούλα Καράτζιου, Νικόλαος Καράτζιος
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τη 1.00 μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στο κυλικείο της εκκλησίας.