Απεβίωσε η Χριστίνα Μπομπίτση

«Έφυγε» από τη ζωή η Χριστίνα Μπομπίτση σε ηλικία 88 ετών. Η κηδεία της θα τελεστεί σήμερα Κυριακή 1 Μαρτίου 2026 και ώρα 16:00 στον Ιερό Ναό Αγ. Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Λάρισας.

Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.

Τα παιδιά: Αναστασία Μπομπίτση-Απόστολος Καλέας

Τα εγγόνια: Αθανάσιος, Ευθύμιος

Τα αδέλφια, τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα εκτίθεται για χαιρετισμό στον Ιερό Ναό από τις 15:30.

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.