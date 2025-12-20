Απεβίωσε ο αντισμήναρχος ε.α. Γεώργιος Χριστοδουλόπουλος

Απεβίωσε σε ηλικία 88 ετών ο Γεώργιος Χριστοδουλόπουλος, Αντισμήναρχος εν αποστρατεία.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 13.00 στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου, στην Αρήνη Ζαχάρως του νομού Ηλείας.

Η σύζυγος: Ευγενία Χριστοδουλοπούλου

Τα παιδιά: Κωνσταντίνος και Αγγελική Χριστοδουλοπούλου, Λάμπρος και Φλώρα Χριστοδουλοπούλου, Μαρία και Αθανάσιος Παπαβασιλείου

Τα εγγόνια: Γιώργος, Διονύσης, Φίλιππος, Θωμάς, Χριστίνα, Ευγενία, Κωνσταντίνος

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς