Απεβίωσε ο Απόστολος Πλατανιάς σε ηλικία 55 ετών.

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 4.00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία, πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς, στη Λάρισα.

Η σύζυγος: Φωτεινή Κουτή

Τα παιδιά: Ζωή, Βάια, Αντωνία, Σωτηρία

Τα αδέλφια: Αρετή Πλατανιά, Βασιλική Πλατανιά, Βάια Πλατανιά, Παναγιώτης Πλατανιάς, Ιωάννα Κουτή

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 3.30 μ.μ.

Ο καφές και το γεύμα θα δοθούν στο «Νέο Συμπόσιο» (στη στροφή του Νέου Κοιμητηρίου).