Απεβίωσε ο Απόστολος Πλατανιάς σε ηλικία 55 ετών.
Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 4.00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία, πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς, στη Λάρισα.
Η σύζυγος: Φωτεινή Κουτή
Τα παιδιά: Ζωή, Βάια, Αντωνία, Σωτηρία
Τα αδέλφια: Αρετή Πλατανιά, Βασιλική Πλατανιά, Βάια Πλατανιά, Παναγιώτης Πλατανιάς, Ιωάννα Κουτή
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 3.30 μ.μ.
Ο καφές και το γεύμα θα δοθούν στο «Νέο Συμπόσιο» (στη στροφή του Νέου Κοιμητηρίου).