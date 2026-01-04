Απεβίωσε ο Βασίλειος Λάσκος

Πέθανε ο Βασίλειος Λάσκος σε ηλικία 72 ετών.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων, στο χωριό Άγιοι Ανάργυροι Λάρισας.

Καλούνται οι φίλοι και συγγενείς να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η σύζυγος: Παρασκευή

Τα παιδιά: Αθανάσιος, Αικατερίνη και Αντώνιος

Τα εγγόνια: Νίκος, Μαριάννα

Τα αδέλφια, τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10:30 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στο κυλικείο της Εκκλησίας.