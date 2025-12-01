Απεβίωσε ο Ευάγγελος Σούκος

Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή ο Ευάγγελος Σούκος.

Η κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 3:00 μμ εκ του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Λάρισας.

Η σύζυγος: Χρυσούλα Σούκου

Τα παιδιά: Μαρία και Ματθαίος Σολοβός, Ελένη και Ηλίας Νάκας.

Τα εγγόνια: Αλέξανδρος και Παναγιώτα, Ευάγγελος και Σταυρίτσα-Ταξιαρχούλα, Χρυσή, Βασίλειος, Μαρία-Αριστέα, Αλέξανδρος.

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 2:30 μμ

Η δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.