Απεβίωσε ο γνωστός Λαρισαίος επιχειρηματίας Ιωάννης Χλιάπης

Απεβίωσε σήμερα το πρωί ο Λαρισαίος επιχειρηματίας Γιάννης Χλιάπης, θεμελιωτής της ΒΙΟΜΠΛΟΚ, σε ηλικία 87 ετών.

Είχε διατελέσει δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Λαρισαίων κατά την δεκαετία του 1980 και για πολλά χρόνια μέλος της διοίκησης του Επιμελητηρίου Λάρισας.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 και ώρα 2:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Ομορφοχώρι Λάρισας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η σύζυγος: Αγάθη

Τα παιδιά: Μιχάλης και Ζωή Χλιάπη, Βάνα και Δημήτρης Γκουνιαρούδης

Τα εγγόνια: Γιάννης, Μάξιμος, Αγάθη, Μαρία, Πασχάλης

Τα αδέλφια: Μαίρη Νούτσια, Αγγελική και Αθανάσιος Παπακώστας, Γεωργία και Ανδρέας Κωνσταντίνου, Ελισάβετ και Μιχάλης Σιδερίδης

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τη 1:30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στο μαγαζί του κ. Ιωαννίδη.