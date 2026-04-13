Αποδήμησε εις Κύριον η Αικατερίνη Χατζηαντωνίου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΤΩΝ 89
Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά και προγιαγιά που απεβίωσε, κηδεύουμε την
Τρίτη 14 Απριλίου 2026 και ώρα 4:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λάρισας.
Καλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.
Λάρισα 14 Απριλίου 2026
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΘΩΜΑΗ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΣΗΜ: Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 3:30 μ.μ.
Η ΔΕΞΙΩΣΗ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΣΠΗΛΙΟΣ (ΕΝΑΝΤΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ)