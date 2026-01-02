Αποδήμησε εις Κύριον η Ευανθία Λιάρου

Απεβίωσε η Ευανθία Λιάρου σε ηλικία 77 ετών.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 2.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας και Αγίου Γεωργίου (Κουμουνδούρου 72) στη Λάρισα.

Ο σύζυγος: Κωνσταντίνος

Τα παιδιά: Ελισάβετ και Νικόλαος, Νικόλαος, Ιωάννης, Μαρία και Χρήστος, Θωμάς και Αλίκη, Ευάγγελος και Βασιλική, Βάια και Αριστείδης, Χρήστος και Ναυσικά

Τα εγγόνια, τα δισέγγονα, τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός της εκλιπούσης θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στη 1.30 μ.μ.