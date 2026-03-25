Αποδήμησε εις Κύριον η Ζωή Καραγιάννη

Απεβίωσε η Ζωή Καραγιάννη σε ηλικία 85 ετών.
Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 και ώρα 11:00 πμ εκ του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου στο χωρίο Άγιος Γεώργιος Δ. Κιλελέρ.
Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.
Τα παιδιά: Αλεξάνδρα και Γεώργιος Νικολακούλης,
Βασιλική και Δημήτριος Καραγιάννης
Τα εγγόνια: Ευριπίδης και Χριστίνα, Χρήστος,
Βασίλειος και Αρετή, Γεώργιος και Ζωή, Αργυρώ
Τα δισέγγονα, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10:30 πμ