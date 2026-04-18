Αποδήμησε εις Κύριον ο Αντώνιος Σπυρούλης

Απεβίωσε σε ηλικία 80 ετών, και κηδεύεται την Κυριακή 19 Απριλίου 2026 στη Μελίβοια Αγιάς, ο Αντώνιος Σπυρούλης.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεσθεί στη 1:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Μελιβοίας.

Ο εκλιπών, ιδιαίτερα αγαπητός στην περιοχή και ευρέως γνωστός ως ιδιοκτήτης της θρυλικής για το χωριό ταβέρνας «Πύραυλος», αφήνει πίσω του τα παιδιά Απόστολο Σπυρούλη, Ευθυμία & Αθανάσιο Σοφίτη, και τα εγγόνια Χρήστο και Αντώνη.

Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 12:30 και ο καφές θα δοθεί στο κατάστημα της κ. Αθηνάς (πρώην «Πύραυλος»).

Πηγή: choraagia.gr