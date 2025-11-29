Αποδήμησε εις κύριον ο Βάιος Αντωνούλης

Απεβίωσε σε ηλικία 88 ετών, και κηδεύεται την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025 στη Μελίβοια Αγιάς, ο Βάιος Αντωνούλης.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεσθεί στις 11:30 πμ στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Μελιβοίας.

Ο εκλιπών αφήνει πίσω την σύζυγό του Ευθυμία Αντωνούλη, τα παιδιά Βασίλειο & Σταυρούλα Μπελιά, Κωνσταντίνο & Ειρήνη Δαλδά, τα εγγόνια Νικόλαο, Βάιο, Ευθυμία, Δημήτριο, αδέλφια και ανίψια.

Καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η σορός θα βρίσκεται στον Ναό από τις 11:00πμ και ο καφές θα δοθεί στο κατάστημα του κ. Μπελιά.