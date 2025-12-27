Αποδήμησε εις Κύριον ο Βασίλειος Παπαδημητρίου

Σε ηλικία 82 ετών απεβίωσε ο Βασίλειος Παπαδημητρίου.
Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025 στις 2.00 μ.μ. από τον ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.
Η σύζυγος: Λεμονιά
Τα παιδιά: Ιωάννης-Σταματία Παπαδημητρίου, Ευδοξία Παπαδημητρίου
Τα εγγόνια: Βασίλειος, Αντώνιος, Ευάγγελος, Βασίλειος
Τα αδέλφια: Γεώργιος Παπαδημητρίου, Μαρία Μιχαηλίδου, Φωτεινή Γιαλαμά
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις
Η σορός θα εκτίθεται για χαιρετισμό στον Ιερό Ναό στις 1.30 μ.μ.
Η δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου