Αποδήμησε εις Κύριον ο Βασίλειος Παπαδημητρίου

Σε ηλικία 82 ετών απεβίωσε ο Βασίλειος Παπαδημητρίου.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025 στις 2.00 μ.μ. από τον ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

Η σύζυγος: Λεμονιά

Τα παιδιά: Ιωάννης-Σταματία Παπαδημητρίου, Ευδοξία Παπαδημητρίου

Τα εγγόνια: Βασίλειος, Αντώνιος, Ευάγγελος, Βασίλειος

Τα αδέλφια: Γεώργιος Παπαδημητρίου, Μαρία Μιχαηλίδου, Φωτεινή Γιαλαμά

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις

Η σορός θα εκτίθεται για χαιρετισμό στον Ιερό Ναό στις 1.30 μ.μ.

Η δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου