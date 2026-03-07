Αποδήμησε εις Κύριον ο Ευάγγελος Τοπαλσάββας

Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή ο Ευάγγελος Τοπαλσάββας.
Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Κυριακή 8 Μαρτίου 2026 στις 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Μάνδρας.
Η σύζυγος: Ελένη Τοπαλσάββα
Τα παιδιά: Νικόλαος-Δέσποινα Τοπαλσάββα, Σεβαστή-Νικόλαος Καγιάννης, Κυριακή-Κωνσταντίνος Αρσενίου
Τα εγγόνια, το δισέγγονο, τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις
Η σορός θα εκτίθεται για χαιρετισμό στον Ιερό Ναό στις 11.00 π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στα καφενεία των κ.κ. Τσοπουρίδη και Κατσούπη