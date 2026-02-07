Αποδήμησε εις Κύριον ο Νικόλαος Αλεξίου

Απεβίωσε σε ηλικία 79 ετών ο Νικόλαος Αλεξίου.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 15:30 απο τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Λάρισας (παλιά εθνική οδό).

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Άννα Αλεξίου.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αθανάσιος-Γεωργία, Παναγιώτης-Πετρούλα, Φώτης-Ελένη, Σταματία-Αποστόλης.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Νικόλαος, Άννα, Ιωάννης, Ανυσία, Γεώργιος, Άννα, Αγγελική, Δημήτριος, Άννα.

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημειώσεις:

Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στο ιερό ναό στις 15:00.

Η οικογένεια θα παραθέσει καφέ στην αίθουσα δεξιώσεων εντός του νέου κοιμητηρίου Λάρισας.