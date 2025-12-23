Αποχαιρετισμός στον Λαρισαίο μαθηματικό και μουσικό Χρήστο Παπαγεωργίου

Σε ηλικία 67 ετών απεβίωσε το πρωί του περασμένου Σαββάτου ο συντοπίτης μαθηματικός και μουσικός Χρήστος Παπαγεωργίου. Συγγενείς και φίλοι τον αποχαιρέτησαν σήμερα στο αποτεφρωτήριο της Αλεξάνδρειας Ημαθίας.

Γεννημένος στη Χάλκη Λάρισας, άνοιξε μουσικούς δρόμους με τα σχήματα Κολλεκτίβα Χάλης και Arc Duo με συνοδοιπόρο τον Γιώργο Κωστούλη. Έγραψε τη μουσική για εξαιρετικά έργα, όπως η Νέκυια του Ομήρου κ.α., ενώ κατασκεύαζε ιδιαίτερα μουσικά όργανα.

Άφησε παρακαταθήκη ένα σπουδαίο μουσικό έργο.

