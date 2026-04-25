Εφυγε από τη ζωή ο Βάιος Βακουφτσής

Έφυγε από τη ζωή ο Βάιος Βακουφτσής σε ηλικία 73 ετών.

Η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 26 Απριλίου 2026 και ώρα 14:30 από τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής (Παναγία) Λάρισας.

Καλούνται οι φίλοι και συγγενείς να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η σύζυγος: Αριάδνη

Τα παιδιά: Μαρία Κώστας, Ευριπίδης και Μαρία, Θεοφάνης και Ιωάννα, Παναγιώτα και Κώστας

Τα εγγόνια: Βασιλική, Αριάδνη, Βάιος, Γεώργιος, Γεώργιος

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 14:00

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.