Εφυγε από τη ζωή ο Βάιος Βακουφτσής

Έφυγε από τη ζωή ο Βάιος Βακουφτσής σε ηλικία 73 ετών.
Η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 26 Απριλίου 2026 και ώρα 14:30 από τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής (Παναγία) Λάρισας.
Καλούνται οι φίλοι και συγγενείς να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η σύζυγος: Αριάδνη
Τα παιδιά: Μαρία Κώστας, Ευριπίδης και Μαρία, Θεοφάνης και Ιωάννα, Παναγιώτα και Κώστας
Τα εγγόνια: Βασιλική, Αριάδνη, Βάιος, Γεώργιος, Γεώργιος
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 14:00
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.