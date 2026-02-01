Κηδεύεται η Μαριάνθη Ν. Δημητρίου

Απεβίωσε η Μαριάνθη Ν. Δημητρίου σε ηλικία 92 ετών.

Η κηδεία της θα τελεστεί σήμερα Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 11.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Της Του Θεού Σοφίας, στη Χαραυγή Λάρισας.

Τα παιδιά: Μαρία και Ανδρέας, Δημήτρης και Μαρίλη

Τα εγγόνια: Λεωνίδας, Νικόλαος, Νικόλαος, Ελεωνόρα

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι φίλοι και οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός της εκλιπούσης θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11.00 π.μ.

Ο καφές και το γεύμα θα δοθούν στο «Συμπόσιο», στη στροφή του Νέου Κοιμητηρίου Λάρισας.