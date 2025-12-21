Κηδεύεται σήμερα Κυριακή η 28χρονη Μαρία Πατσιάνη

«Έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 28 ετών η Μαρία Πατσιάνη.

Η κηδεία της θα τελεστεί σήμερα Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 12:00 μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στη Λάρισα.

Καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.

Οι γονείς: Ηλίας Πατσιάνης, Ευαγγελία Γαλατσίδα

Ο αδελφός: Φάνης Πατσιάνης

Η γιαγιά: Αφροδίτη Γαλατσίδα

Οι θείοι: Αλέξης Πατσιάνης, Δέσποινα Γαλατσίδα

Οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 11:30 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην «Αίθουσα Δεξιώσεων» του Νέου Κοιμητηρίου.