Κηδεύεται σήμερα Κυριακή η 28χρονη Μαρία Πατσιάνη

«Έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 28 ετών η Μαρία Πατσιάνη.
Η κηδεία της θα τελεστεί σήμερα Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 12:00 μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στη Λάρισα.
Καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.
Οι γονείς: Ηλίας Πατσιάνης, Ευαγγελία Γαλατσίδα
Ο αδελφός: Φάνης Πατσιάνης
Η γιαγιά: Αφροδίτη Γαλατσίδα
Οι θείοι: Αλέξης Πατσιάνης, Δέσποινα Γαλατσίδα
Οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 11:30 π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην «Αίθουσα Δεξιώσεων» του Νέου Κοιμητηρίου.