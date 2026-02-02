Πέθανε η Μαρία Κωνσταντινίδου

Σε ηλικία 63 ετών απεβίωσε η Μαρία Κωνσταντινίδου.
Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 11:00π.μ. στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου Νέου Κοιμητηρίου Λάρισας.
Ο σύζυγος: Βασίλειος Γιολδάσης
Τα παιδιά: Αλίκη – Γεώργιος, Νικόλαος
Τα εγγόνια: Μαρία, Δημήτρης
Τα αδέλφια: Ακριβούλα Κωνσταντινίδου, Ειρήνη Κωνσταντινίδου, Άνη Κωνσταντινίδου, Δημήτριος Κωνσταντινίδης, Πολυχρόνης-Ελένη Κωνσταντινίδη, Χαρούλα Γιολδάση, Γεώργιος Γιολδάσης
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις
Η σορός θα βρίσκεται στο ναό από τις 10:30 π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Νέου Κοιμητηρίου.