Πέθανε η Μαρία Κωνσταντινίδου

Σε ηλικία 63 ετών απεβίωσε η Μαρία Κωνσταντινίδου.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 11:00π.μ. στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου Νέου Κοιμητηρίου Λάρισας.

Ο σύζυγος: Βασίλειος Γιολδάσης

Τα παιδιά: Αλίκη – Γεώργιος, Νικόλαος

Τα εγγόνια: Μαρία, Δημήτρης

Τα αδέλφια: Ακριβούλα Κωνσταντινίδου, Ειρήνη Κωνσταντινίδου, Άνη Κωνσταντινίδου, Δημήτριος Κωνσταντινίδης, Πολυχρόνης-Ελένη Κωνσταντινίδη, Χαρούλα Γιολδάση, Γεώργιος Γιολδάσης

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις

Η σορός θα βρίσκεται στο ναό από τις 10:30 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Νέου Κοιμητηρίου.