Πέθανε η Σοφία Γκόβαρη

Απεβίωσε η Σοφία Γκόβαρη σε ηλικία 86 ετών.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 και ώρα 1.00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, στον Κυπάρισσο Λάρισας.

Ο σύζυγος: Ιωάννης Γκόβαρης

Τα παιδιά: Κωνσταντίνος – Ευαγγελία Γκόβαρη, Μιλτιάδης Γκόβαρης

Τα εγγόνια: Ιωάννης, Χριστίνα – Νίκος

Το δισέγγονο: Αβάπτιστο

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα εκτίθεται για χαιρετισμό στον Ιερό Ναό στις 12.30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο του κ. Καλτσογιάννη.