Πέθανε η Σοφία Γκόβαρη

Απεβίωσε η Σοφία Γκόβαρη σε ηλικία 86 ετών.
Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 και ώρα 1.00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, στον Κυπάρισσο Λάρισας.
Ο σύζυγος: Ιωάννης Γκόβαρης
Τα παιδιά: Κωνσταντίνος – Ευαγγελία Γκόβαρη, Μιλτιάδης Γκόβαρης
Τα εγγόνια: Ιωάννης, Χριστίνα – Νίκος
Το δισέγγονο: Αβάπτιστο
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα εκτίθεται για χαιρετισμό στον Ιερό Ναό στις 12.30 μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο του κ. Καλτσογιάννη.