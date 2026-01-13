Πέθανε η Χριστίνα Κατσάνου

Απεβίωσε η Χριστίνα Κατσάνου σε ηλικία 71 ετών.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

Ο σύζυγος: Ιωάννης Κατσάνος

Τα παιδιά: Δημήτριος – Ελένη, Κωνσταντίνος – Βασιλική

Τα εγγόνια: Μαρία-Χριστίνα, Αρετή-Γεωργία, Ιωάννης

Τα αδέλφια: Νικολέτα – Νικόλαος Λογιωτάτου

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός της εκλιπούσης θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11.30 π.μ.

Παράκληση της οικογένειας, αντί στεφάνων να ριφθούν χρήματα σε ειδικό κυτίο στην είσοδο του Ιερού Ναού, με σκοπό να δοθούν στο Φιλανθρωπικό Σωματείο «Ιωάννης ο Χρυσόστομος» (Χελιδονάκια).

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων εντός του Νέου Κοιμητηρίου.