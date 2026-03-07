Πέθανε ο Αγιώτης τεχνίτης πέτρας Χρήστος Αρχοντής

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ένας από τους τελευταίους σπουδαίους τεχνίτες πέτρας της παλιάς γενιάς, ο Αγιώτης Χρήστος Αρχοντής, ο οποίος μαζί με τα αείμνηστα αδέλφια του, Θύμιο και Κώστα, συνέδεσαν το επώνυμό τους με την συγκεκριμένη τέχνη που υπηρέτησαν για πολλές δεκαετίες αφήνοντας πίσω τους όχι μόνο τοίχους, βρύσες, καλντερίμια, πανέμορφα σπίτια, μονές και εκκλησιές, αλλά αναμνήσεις, ιστορίες και κομμάτια ζωής.

Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή εσαεί μέσω των όσων τα χέρια του δημιούργησαν – μαρτυρίες της τέχνης και της αγάπης του για την δουλειά.

Υπήρξε εξαιρετικός και περιζήτητος μάστορας αφήνοντας σε κάθε πέτρα που έβαζε κάτι από τον εαυτό του… τον ιδρώτα του, την περηφάνια του, το μεράκι του, την ψυχή του.

Έμαθε από μικρός ν’ ακούει τη γη, αφιέρωσε την ζωή του στην πέτρα, έμαθε να την διαλέγει, να τη γυρίζει στα χέρια του, να την σμιλεύει, να της βρίσκει τη θέση της μέσα στο σύνολο ώστε να σταθεί γερά και να αντέξει στον χρόνο. Ήσυχα, υπομονετικά, σταθερά. Με τα χέρια του σκληρά από τον κόπο, μα την καρδιά του γεμάτη αγάπη γι’ αυτό το άψυχο υλικό που του έδινε υπόσταση.

Το άκουσμα του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση στην Αγιά. Συγκίνηση τόσο για την ανθρώπινη απώλεια, όσο και για το οριστικό φευγιό μιας γενιάς… καλλιτεχνών μαστόρων, που άφησαν μια ανεξίτηλα αποτυπωμένη γοητεία στις θαυμαστές πέτρινες δημιουργίες τους.

Ο Χρήστος Αρχοντής αφήνει πίσω την σύζυγό του Δήμητρα, τα παιδιά Αχιλλέα, Ηλία & Νικολέτα, Ευαγγελία & Γιάννη, Στέλιο & Κωνσταντίνα, τα εγγόνια Δήμητρα, Αντωνία, Χρήστο – Φαίδωνα, Χριστίνα, Δήμητρα, Χρήστο, αδέλφια και ανίψια.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεσθεί την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026, στις 12:00, στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Αγιάς.

Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 11:30 και ο καφές θα δοθεί στο οικογενειακό κέντρο «Χατζάκος» (πλατεία Φιλύρων).

Καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνο­δεύσουν την εκφορά του.

