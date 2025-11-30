Πέθανε ο Αργύρης Γκούλιος

«‘Εφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο Αργύρης Γκούλιος.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου Μαυροβουνίου Λάρισας.

Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.

Τα παιδιά: Νικόλαος Γκούλιος, Κωνσταντίνα-Νικόλαος Τσαμάγκος

Τα εγγόνια: Αργύριος, Ιωάννης, Αλέξανδρος, Δημήτριος, Ζωή

Τα αδέλφια, τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10:30 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο του χωριού.