Πέθανε ο Αργύρης Γκούλιος

«‘Εφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο Αργύρης Γκούλιος.
Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου Μαυροβουνίου Λάρισας.
Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.
Τα παιδιά: Νικόλαος Γκούλιος, Κωνσταντίνα-Νικόλαος Τσαμάγκος
Τα εγγόνια: Αργύριος, Ιωάννης, Αλέξανδρος, Δημήτριος, Ζωή
Τα αδέλφια, τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10:30 π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο του χωριού.