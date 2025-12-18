Πέθανε ο Γεώργιος Καμάρας σε ηλικία 88 ετών

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 15.00 από τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στη Λάρισα.

Η σύζυγος: Άννα Καμάρα

Τα παιδιά: Μαρία-Ιουλία Καμάρα – Ευθύμιος Δεληθανάσης

Τα εγγόνια: Ελευθερία, Γεωργία

Τα αδέλφια: Βασιλική Τσουρή, Βάια Μάργαρη

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 14.30.

Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων, να ριφθούν χρήματα σε ειδικό κυτίο στην είσοδο του Ιερού Ναού, με σκοπό να δοθούν στο Φιλανθρωπικό Σωματείο «Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος» (Χελιδονάκια).

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων εντός του Νέου Κοιμητηρίου.