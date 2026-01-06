Πέθανε ο γιατρός Ευθύμιος Δημητριάδης

Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 67 ετών ο γιατρός Ευθύμιος Δημητριάδης από την Αετοράχη Ελασσόνας.

Μεγάλωσε στην Αετορράχη. Τελείωσε 4ο Γυμνάσιο Λύκειο Λάρισας και πέρασε στο πανεπιστήμιο Αθηνών Βιολογία. Συνέχισε τις σπουδές του με υποτροφία στην Αγγλία.

Στην Αθήνα συνέχισε ως Διευθυντής στο τμήμα της γενετικής στο Νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Για πολλά χρόνια ως φοιτητής ήταν μέλος της ΚΝΕ και μετέπειτα στο Κ.Κ.Ε.

Ή κηδεία του θα γίνει στο Νεκροταφείο της Καλλιθέας στην Αθήνα την Τετάρτη και ώρα 12 μ.

