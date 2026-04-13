Πέθανε ο Δημοσθένης Κυρίτσης

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ

ΕΤΩΝ 89

Τον πολυαγαπημένο μας Σύζυγο, Πατέρα και Παππού που απεβίωσε κηδεύουμε

σήμερα Δευτέρα 13 Απριλίου 2026 και ώρα 5:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία (Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς) Λάρισας.

Καλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΘΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΙΩΑΝΝΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΑΝΝΑ, ΝΕΣΤΩΡΑΣ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, ΦΙΛΛΙΠΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΣΗΜ: Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 4:30 μ.μ.

Ο ΚΑΦΕΣ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΟ ΚΑΦΕ ΤΡΑΜΠΑΛΑ (ΣΙΦΝΟΥ 122)