Πέθανε ο Ηλίας Μαγαλιός

Απεβίωσε ο Ηλίας Μαγαλιός σε ηλικία 75 ετών.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου, στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

Η σύζυγος: Κλεοπάτρα Μαγαλιού

Τα παιδιά: Γιώργος – Γλυκερία, Μαρία – Αντώνης

Τα εγγόνια: Γιώργος-Ταξιάρχης, Ηλίας, Κλεοπάτρα, Φίλιππος

Τα αδέλφια, τα ανίψια, τα ξαδέλφια, οι φίλοι και οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 9:30 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων Σπήλιος (έναντι φυλακών Λάρισας).