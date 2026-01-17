Πέθανε ο Κυριαζής Μαρούδας, πατέρας του αγροτοσυνδικαλιστή Ρίζου

Η Επιτροπή Περιοχής Θεσσαλίας του ΚΚΕ με ανακοίνωσή της «εκφράζει τα πιο θερμά της συλλυπητήρια στον σύντροφο Ρίζο Μαρούδα , μέλος της ΚΕ, στην οικογένεια του και σε όλους τους οικείους του, για την απώλεια του πατέρα του, Κυριαζή Μαρούδα, που έφυγε σήμερα από τη ζωή, μετά από μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ο σύντροφος Κυριαζής Μαρούδας, γεννήθηκε το 1937, από οικογένεια αγωνιστών. Συμμετείχε στους Λαμπράκηδες, ενώ στη συνέχεια έγινε μέλος του ΚΚΕ , όπου παρέμεινε μέχρι και σήμερα. Διετέλεσε κοινοτικός σύμβουλος Ανατολής Αγιάς την περίοδο 1975-1978, είχε ενεργό συμμετοχή στους εργατικούς -λαϊκούς αγώνες στην Αγιά και τη Λάρισα. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί 12 το μεσημέρι της Κυριακής18/1/2026 στην Ανατολή Αγιάς».