Πέθανε ο Κωνσταντίνος Καποδίστριας

Απεβίωσε ο Κωνσταντίνος Καποδίστριας σε ηλικία 85 ετών.
Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 12.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στη Λάρισα.
Η σύζυγος: Ελένη
Τα παιδιά: Χαρίλαος και Νικολέτα, Χριστίνα και Θεοχάρης
Τα εγγόνια: Χρυσάνθη, Ελένη, Ελένη, Κωνσταντίνος-Μάριος
Τα αδέλφια: Θεόδωρος και Αναστασία Καποδίστρια, Δημήτριος και Γεωργία Λούκα, Βαρβάρα Τσιμπίκη
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τη 12η μεσημβρινή
Ο καφές θα δοθεί στην «Αίθουσα Δεξιώσεων» του Νέου Κοιμητηρίου.