Πέθανε ο Κωνσταντίνος Καποδίστριας

Απεβίωσε ο Κωνσταντίνος Καποδίστριας σε ηλικία 85 ετών.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 12.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στη Λάρισα.

Η σύζυγος: Ελένη

Τα παιδιά: Χαρίλαος και Νικολέτα, Χριστίνα και Θεοχάρης

Τα εγγόνια: Χρυσάνθη, Ελένη, Ελένη, Κωνσταντίνος-Μάριος

Τα αδέλφια: Θεόδωρος και Αναστασία Καποδίστρια, Δημήτριος και Γεωργία Λούκα, Βαρβάρα Τσιμπίκη

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τη 12η μεσημβρινή

Ο καφές θα δοθεί στην «Αίθουσα Δεξιώσεων» του Νέου Κοιμητηρίου.