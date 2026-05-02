Πέθανε ο Κωνσταντίνος Πατσιούρας

Απεβίωσε ο Κωνσταντίνος Πατσιούρας σε ηλικία 66 ετών.

Ο αποχαιρετισμός θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή 3 Μαΐου 2026 και ώρα 12η μεσημβρινή από το Νέο Κοιμητήριο Λάρισας (Κιόσκι). Θα ακολουθήσει αποτέφρωση, σύμφωνα με επιθυμία του εκλιπόντος, στο αποτεφρωτήριο «ΚΑΝ Ριτσώνας» τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 και ώρα 6.30 μ.μ.

Η σύζυγος: Έφη Παπαγεωργίου

Οι κόρες: Μαριέττα, Ιωάννα

Ο αδελφός: Βασίλειος Πατσιούρας

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας (Κιόσκι) από τις 11.30 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην «Αίθουσα Δεξιώσεων» του Νέου Κοιμητηρίου.