Πέθανε ο Χρήστος Σδόγγος

Σε ηλικία 88 ετών απεβίωσε ο Χρήστος Σδόγγος.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Της Θεοτόκου στον Πυργετό Λάρισας.

Τα παιδιά: Νικόλαος Σδόγγος, Δημήτριος Σδόγγος-Αρετή Παπαθανασίου, Κωνσταντίνος Σδόγγος

Τα εγγόνια: Χρήστος-Μαρία, Παναγιώτης, Μαρία, Στυλιανή, Κωνσταντίνα

Τα δισέγγονα: Άγγελος, αβάπτιστη

Οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11.30 π.μ.

Ο ενταφιασμός θα γίνει στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας

Ο καφές θα δοθεί στο κυλικείο εντός του Νέου Κοιμητηρίου Λάρισας.