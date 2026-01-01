Πέθανε σε ηλικία 50 ετών ο Σωτήριος Γιωτίκας

Απεβίωσε σε ηλικία 50 ετών ο Σωτήριος Γιωτίκας
Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Παρασκευή 2 Ιανουαρίου και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης .
Η σύζυγος: Βάγια
Τα παιδιά: Μάνθος, Ευαγγελία
Οι γονείς: Ευαγγελία Γιωτίκα, Αντώνιος και Χαρίκλεια Καλύβα
Τα αδέρφια: Σεβαστή Γιωτίκα, Όλγα και Δημήτριος Πίσσας, Ελευθερία και Δημήτριος Θεοδωρόπουλος
Τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10:30 π.μ.
Η δεξίωση θα δοθεί στην «ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ» του Νέου Κοιμητηρίου.