Σήμερα η κηδεία του Νικολάου Χαϊντούτη

Απεβίωσε σε ηλικία 88 ετών και κηδεύεται σήμερα στις 12:30 μ.μ. στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Ελάτειας ο Νικόλαος Χαϊντούτης.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η σύζυγος: Φανή Χαϊντούτη
Τα παιδιά: Κων/νος-Ελένη Χαϊντούτη, Ζωή-Αχίλλειος Λιούλιας
Τα εγγόνια: Νικόλαος, Παναγιώτης-Μαρία, Θεοφάνης, Δημήτριος, Γεωργία-Κων/νος
Τα δισέγγονα: Λαμπρινή-Νεκταρία, Ζωή
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 12:00. μ.
Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα και το καφενείο στην πλατεία του χωριού.
Συλλυπητήρια επίσκεψη δεν θα δεχτούμε.