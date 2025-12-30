Σήμερα η κηδεία του Νικολάου Χαϊντούτη

Απεβίωσε σε ηλικία 88 ετών και κηδεύεται σήμερα στις 12:30 μ.μ. στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Ελάτειας ο Νικόλαος Χαϊντούτης.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η σύζυγος: Φανή Χαϊντούτη

Τα παιδιά: Κων/νος-Ελένη Χαϊντούτη, Ζωή-Αχίλλειος Λιούλιας

Τα εγγόνια: Νικόλαος, Παναγιώτης-Μαρία, Θεοφάνης, Δημήτριος, Γεωργία-Κων/νος

Τα δισέγγονα: Λαμπρινή-Νεκταρία, Ζωή

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 12:00. μ.

Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα και το καφενείο στην πλατεία του χωριού.

Συλλυπητήρια επίσκεψη δεν θα δεχτούμε.