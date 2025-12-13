Σήμερα η κηδεία του Παναγιώτη Καρατσώλη πρώην διευθυντή της Εθνικής Τράπεζας

Σε ηλικία 94 ετών έφυγε από τη ζωή ο Παναγιώτης Καρατσώλης, Συνταξιούχος Διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας.

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025 στις 2.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Λάρισας.

Η σύζυγος: Ρούλα

Τα παιδιά: Λίλια, Θάνη και Σπύρος Αποστολόπουλος

Τα εγγόνια: Άλκης και Δήμητρα, Γλυκερία και Άγγελος

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 2.00 μ.μ.

Η δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου

Ο ενταφιασμός θα πραγματοποιηθεί στον οικογενειακό τάφο του Νέου Κοιμητηρίου.