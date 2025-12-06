Aπεβίωσε η Μαρία Πιπή

Σε ηλικία 95 ετών έφυγε από τη ζωή η Μαρία Πιπή.
Η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου και ώρα 1:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.
Καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.
Τα παιδιά: Ιωάννης και Ιφιγένεια, Αθανάσιος και Μαρία, Παναγιώτης και Αθηνά, Δημήτριος
Τα εγγόνια: Παναγιώτης, Μαρία, Κωνσταντίνος, Φωτεινή, Παναγιώτης, Χρυσούλα, Βάϊα, Ελένη
Τα δισέγγονα
Τα αδέλφια
Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 12:30 μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.