Aπεβίωσε η Μαρία Πιπή

Σε ηλικία 95 ετών έφυγε από τη ζωή η Μαρία Πιπή.

Η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου και ώρα 1:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

Καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.

Τα παιδιά: Ιωάννης και Ιφιγένεια, Αθανάσιος και Μαρία, Παναγιώτης και Αθηνά, Δημήτριος

Τα εγγόνια: Παναγιώτης, Μαρία, Κωνσταντίνος, Φωτεινή, Παναγιώτης, Χρυσούλα, Βάϊα, Ελένη

Τα δισέγγονα

Τα αδέλφια

Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 12:30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.