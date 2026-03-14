«Άγνωστο» ειδικό επίδομα από τον e‑ΕΦΚΑ για συνταξιούχους: Τα ποσά και οι δικαιούχοι

«Ειδικό» επίδομα συνολικού ύψους έως και 846 ευρώ χορηγεί ο e-ΕΦΚΑ σε συνταξιούχους αλλά υπό κάποιες προϋποθέσεις. Πρόκειται για το επίδομα «συμπαράστασης ετέρου προσώπου» το οποίο δίνεται σε συνταξιούχους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Ειδικότερα το μέτρο αυτό αφορά:
- τους συνταξιούχους που έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% με την προϋπόθεση όμως ότι υπάρχει γνωμάτευση που απαιτείται συνεχής επίβλεψη και φροντίδα από τρίτο πρόσωπο.
- τους τυφλούς συνταξιούχους λόγω γήρατος.
- τους συνταξιούχους λόγω θανάτου. Αυτό ισχύει για τις περιπτώσεις όπου ο θανών ασφαλισμένος είχε πρώτη ασφάλιση πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993.
Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε
Επίσης οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν για το επίδομα τα εξής:
1.Τα ποσά
Το ποσό του επιδόματος διαμορφώνεται κυρίως με βάση τον χρόνο πρώτης ασφάλισης που έχει ο πολίτης. Αναλυτικά:
- Προσαύξηση ίση με το 50% της σύνταξης με ανώτατο ποσό τα 671,40 ευρώ προβλέπεται να έχουν οι ασφαλισμένοι πριν από την 1/1/1993.
- Στα 173,34 ευρώ ανέρχεται το επίδομα για τους πολίτες που ασφαλίστηκαν από την 1/1/1993 και μετά.
- Οι μισθωτοί μπορούν να λάβουν και εξωιδρυματικό επίδομα, όπου το συνολικό ποσό μπορεί να φτάσει έως και τα 846 ευρώ.
- Το επίδομα μπορεί να φτάσει σε προνοιακό επίπεδο σε έως τα 380 ευρώ τον μήνα.
2. Η φορολόγηση
Η εν λόγω παροχή είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη.
3. Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου
Ωστόσο οι συνταξιούχοι του δημοσίου δεν λαμβάνουν το συγκεκριμένο επίδομα, καθώς τους χορηγείται ειδική προσαύξηση στη σύνταξη, η οποία υπολογίζεται σε ποσοστό από 2,5% έως 4,5% του βασικού μισθού λοχαγού, ανάλογα με το ποσοστό ανικανότητας.
Εάν όμως η ανικανότητα φτάνει το 80% ή και περισσότερο, τότε το ποσό θα αυξηθεί επιπλέον κατά 50%.
