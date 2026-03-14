«Άγνωστο» ειδικό επίδομα από τον e‑ΕΦΚΑ για συνταξιούχους: Τα ποσά και οι δικαιούχοι

«Ειδικό» επίδομα συνολικού ύψους έως και 846 ευρώ χορηγεί ο e-ΕΦΚΑ σε συνταξιούχους αλλά υπό κάποιες προϋποθέσεις. Πρόκειται για το επίδομα «συμπαράστασης ετέρου προσώπου» το οποίο δίνεται σε συνταξιούχους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Ειδικότερα το μέτρο αυτό αφορά:

τους συνταξιούχους που έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% με την προϋπόθεση όμως ότι υπάρχει γνωμάτευση που απαιτείται συνεχής επίβλεψη και φροντίδα από τρίτο πρόσωπο.

τους τυφλούς συνταξιούχους λόγω γήρατος.

τους συνταξιούχους λόγω θανάτου. Αυτό ισχύει για τις περιπτώσεις όπου ο θανών ασφαλισμένος είχε πρώτη ασφάλιση πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Επίσης οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν για το επίδομα τα εξής:

1.Τα ποσά

Το ποσό του επιδόματος διαμορφώνεται κυρίως με βάση τον χρόνο πρώτης ασφάλισης που έχει ο πολίτης. Αναλυτικά:

Προσαύξηση ίση με το 50% της σύνταξης με ανώτατο ποσό τα 671,40 ευρώ προβλέπεται να έχουν οι ασφαλισμένοι πριν από την 1/1/1993.

Στα 173,34 ευρώ ανέρχεται το επίδομα για τους πολίτες που ασφαλίστηκαν από την 1/1/1993 και μετά.

Οι μισθωτοί μπορούν να λάβουν και εξωιδρυματικό επίδομα, όπου το συνολικό ποσό μπορεί να φτάσει έως και τα 846 ευρώ.

Το επίδομα μπορεί να φτάσει σε προνοιακό επίπεδο σε έως τα 380 ευρώ τον μήνα.

2. Η φορολόγηση

Η εν λόγω παροχή είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη.

3. Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου

Ωστόσο οι συνταξιούχοι του δημοσίου δεν λαμβάνουν το συγκεκριμένο επίδομα, καθώς τους χορηγείται ειδική προσαύξηση στη σύνταξη, η οποία υπολογίζεται σε ποσοστό από 2,5% έως 4,5% του βασικού μισθού λοχαγού, ανάλογα με το ποσοστό ανικανότητας.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Realnews: Στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας – Τα διαμάντια του θανάτου, του Frédéric Lenormand – Μαζί αστυνομικά best sellers Η Realnews στο www.pressreader.com Ναταλία Γερμανού: Η Ελένη Μενεγάκη δεν έχει κουτσομπολέψει ποτέ κανέναν μας Haaretz: Απευθείας συνομιλίες Ισραήλ – Λιβάνου με τη συμμετοχή Κούσνερ – Στο Παρίσι ή στην Κύπρο οι διαβουλεύσεις

Εάν όμως η ανικανότητα φτάνει το 80% ή και περισσότερο, τότε το ποσό θα αυξηθεί επιπλέον κατά 50%.