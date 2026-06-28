Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί: Έως τις 30 Ιουνίου η πληρωμή – Ποιοι δικαιούνται το επίδομα

Αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο, η οποία θα πιστωθεί στους λογαριασμούς χιλιάδων δικαιούχων έως τις 30 Ιουνίου 2026. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η υποβολή κάποιας αίτησης εκ μέρους των πολιτών.

Έκτακτο επίδομα παιδιού από 150 ευρώ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις πληρωμές

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι γονείς με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν συμπεριλάβει τα εξαρτώμενα τέκνα τους στη φορολογική δήλωση του 2024. Το τελικό ποσό διαμορφώνεται κλιμακωτά βάσει του αριθμού των παιδιών. Για παράδειγμα, μια οικογένεια με δύο παιδιά θα λάβει 300 ευρώ, ενώ μια τρίτεκνη οικογένεια θα εισπράξει 450 ευρώ.

Τα εισοδηματικά όρια για τους δικαιούχους

Τα εισοδηματικά κριτήρια για την έκτακτη ενίσχυση διαμορφώνονται ως εξής:

Έγγαμοι και ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης : Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 40.000 ευρώ. Το όριο αυτό αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί (πέρα από το πρώτο).

: Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 40.000 ευρώ. Το όριο αυτό αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί (πέρα από το πρώτο). Μονογονεϊκές οικογένειες: Το εισοδηματικό όριο ορίζεται στις 39.000 ευρώ, με την ίδια προσαύξηση των 5.000 ευρώ για κάθε επόμενο παιδί μετά το πρώτο.

Σημείωση: Στον υπολογισμό των εξαρτώμενων τέκνων συμπεριλαμβάνονται τόσο τα κοινά παιδιά του ζευγαριού όσο και τα μη κοινά, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στη φορολογική δήλωση.

Πώς θα γίνουν οι πληρωμές

Η πίστωση των χρημάτων θα γίνει απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) που είναι δηλωμένος στην ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τα δεδομένα της φορολογικής δήλωσης του 2024.

Σε περίπτωση που υπάρξει μεταβολή στοιχείων λόγω προσθήκης νέου εξαρτώμενου τέκνου έως τις 31 Ιουλίου 2026, η καταβολή της ενίσχυσης ή του αναλογούντος συμπληρωματικού ποσού θα πραγματοποιηθεί έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Όσον αφορά τον τρόπο κατανομής, στις κοινές φορολογικές δηλώσεις το ποσό θα κατατίθεται στον λογαριασμό του υπόχρεου, ενώ στις χωριστές δηλώσεις η ενίσχυση για τα κοινά παιδιά θα μοιράζεται ισόποσα (50-50) μεταξύ των δύο γονέων.

Αφορολόγητη και ακατάσχετη η ενίσχυση

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, ενώ δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο, την ΑΑΔΕ, τα ασφαλιστικά ταμεία ή άλλους φορείς.

Παράλληλα, δεν επιβαρύνεται με οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά και δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό εισοδηματικών κριτηρίων που σχετίζονται με κοινωνικές και προνοιακές παροχές.