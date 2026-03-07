Έκτακτο επίδομα Πάσχα 2026: Η οριστική απόφαση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – Τι λέει ο Τσάπαλος

Οριστικό τέλος στα σενάρια που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα για τη χορήγηση του έκτακτου επιδόματος Πάσχα 2026 σε ευάλωτες ομάδες πολιτών βάζει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δια στόματος του εκπροσώπου του Ομήρου Τσάπαλου, που μίλησε στο enikonomia.gr.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως ξεκαθαρίζει ο κ. Τσάπαλος, έχει αποκλειστεί τελείως το ενδεχόμενο να καταβληθεί φέτος έκτακτο επίδομα Πάσχα και όχι λόγω δημοσιονομικού κόστους του μέτρου στον προϋπολογισμό. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δοθεί, επαναλαμβάνει ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο enikonomia.gr.

Τα σενάρια

Υπενθυμίζεται πως τις τελευταίες ημέρες υπήρχε έντονη φημολογία πως, φέτος θα δινόταν εφάπαξ έκτακτο επίδομα Πάσχα ύψους από 100 ευρώ έως και 250 ευρώ σε ευάλωτες ομάδες πολιτών, το οποίο θα διαμορφωνόταν με βάση κάποια συγκεκριμένα περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια. Ακόμη τα ίδια σενάρια ανέφεραν πως το επίδομα αυτό θα αφορούσε τους χαμηλοσυνταξιούχους, τους δικαιούχους επιδόματος παιδιού, τους ανασφάλιστους υπερήλικες, τους δικαιούχους του αναπηρικού επιδόματος και τους δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Να σημειωθεί πως το μέτρο αυτό εφαρμόστηκε το 2022 και σε αυτό συμπεριλαμβάνονταν και οι μη επιδοτούμενοι μακροχρόνια άνεργοι, που είχαν συμπληρώσει 12-24 μήνες συνεχόμενης ανεργίας. Το 2025 χορηγήθηκε έκτακτο επίδομα Πάσχα του 2025 σε άνεργους ναυτικούς που πληρούσαν συγκεκριμένα κριτήρια.

Γιατί δεν θα δοθεί φέτος έκτακτο επίδομα Πάσχα

Τέλος ο κ. Τσάπαλος αναφέρει τους δύο λόγους για τους οποίους δεν πρόκειται να εφαρμοστεί το εν λόγω μέτρο.

«Πρώτον, δεν ήταν προγραμματισμένο να δοθεί φέτος έκτακτο επίδομα Πάσχα. Και δεύτερον, ό,τι ήταν να δώσουμε σε παροχές, ήδη εφαρμόζεται για το 2025. Καλά-καλά δεν έχει εφαρμοστεί ο μειωμένος ΕΝΦΙΑ, καλά-καλά δεν έχουν δει οι πολίτες στους μισθούς τους τις αυξήσεις από τις μειώσεις της κλίμακας της άμεσης φορολογίας. Καλά-καλά δεν έχει εφαρμοστεί η αύξηση του κατώτατου μισθού που είναι από 1η Απριλίου. Επιπλέον δεν έχουν δοθεί οι αυξήσεις στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων και σε επιδόματα που είναι από την 1η Απριλίου. Επομένως, αυξήσεις έχουμε να δούμε μέσα στο επόμενο διάστημα» σημειώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.