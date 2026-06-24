Έκτακτο επίδομα παιδιού από 150 ευρώ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις πληρωμές

Σε δύο φάσεις θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή του έκτακτου επιδόματος παιδιού ύψους από 150 ευρώ σε άγαμους γονείς και έγγαμα νοικοκυριά που πληρούν κάποια συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Επίδομα παιδιού 2026: Αυτές είναι οι 3 νέες αλλαγές που έρχονται στην καταβολή της τρίτης δόσης

Της Κατερίνας Φεσσά

Η μία θα γίνει από αύριο, Τετάρτη, 24 Ιουνίου έως το τέλος του τρέχοντος μηνός. Ωστόσο, δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη η ακριβής ημερομηνία για την πληρωμή του εν λόγω επιδόματος από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, όπως αναφέρουν πληροφορίες του enikonomia.gr.

Εδώ η καταβολή θα γίνει με βάση τα στοιχεία της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των γονέων εξαρτώμενων τέκνων για το φορολογικό έτος 2024, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Μαΐου 2026. Και σε αυτή αναμένεται να συμπεριληφθούν νοικοκυριά που έχουν παιδιά τα οποία γεννήθηκαν έως το τέλος του 2024.

Η δεύτερη φάση της πληρωμής θα γίνει μέχρι και τις 31 Αυγούστου 2026 σε όσους προβούν μέχρι και την 31η Ιουλίου 2026 σε δήλωση μεταβολής στοιχείων φυσικού προσώπου στο Μητρώο της ΑΑΔΕ, λόγω προσθήκης εξαρτώμενου τέκνου μετά την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2024. Σε αυτή φαίνεται πως, θα συμπεριληφθούν τα τέκνα που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 και θα ληφθούν υπόψη τα ποσά που θα δηλωθούν στις φετινές δηλώσεις.

Σε κάθε περίπτωση προβλέπεται, να εκδοθεί δελτίο Τύπου για τις ακριβείς ημερομηνίες πληρωμών του επιδόματος.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Το enikonomia.gr παρουσιάζει έναν χρήσιμο οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για την πληρωμή του έκτακτου επιδόματος παιδιού ύψους από 150 ευρώ. Αναλυτικά:

Τι πρέπει να ελέγξει ο δικαιούχος πριν λάβει το έκτακτο επίδομα παιδιού

Εάν είναι σωστά δηλωμένα τα προστατευόμενα ή τα εξαρτώμενα τέκνα στον Πίνακα 8 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης του 2024.

Εάν είναι σωστά δηλωμένο το ΙΒΑΝ στην ΑΑΔΕ

Πώς θα δηλώσει κάποιος IBAN στην ΑΑΔΕ – Τι ισχύει για τις περιπτώσεις κοινής φορολογικής δήλωσης και χωριστών δηλώσεων συζύγων

Για να δηλώσει κάποιος ΙΒΑΝ στην ΑΑΔΕ θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα. Ειδικότερα:

Αρχικά θα πρέπει να εισέλθει στο https://www1.aade.gr/aadeapps3/myaade/#!/

Μετά θα πρέπει να κλικάρει στο πλαίσιο «Μητρώο & Επικοινωνία»

Να επιλέξει «Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ»

Και να καταχωρήσει τον τραπεζικό λογαριασμό του, αφού πρώτα βεβαιωθεί πως αυτός ανήκει στο όνομα του και είναι ενεργός.

Σημείωση:

Στις κοινές φορολογικές δηλώσεις: Στον υπόχρεο που έχει υποβάλει τη δήλωση θα πρέπει να ανήκει ο IBAN.

Στον υπόχρεο που έχει υποβάλει τη δήλωση θα πρέπει να ανήκει ο IBAN. Στις χωριστές δηλώσεις συζύγων:Στον υπόχρεο γονέα που έχει δηλώσει τα εξαρτώμενα τέκνα θα πρέπει να ανήκει ο IBAN.

Ποιο είναι το ποσό που θα δοθεί για το έκτακτο επίδομα παιδιού-Δώστε μας δύο παραδείγματα

Το ποσό αρχίζει από 150 ευρώ και διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό τέκνων που έχει ένα νοικοκυριό.

Παρακάτω παρατίθενται δύο σχετικά παραδείγματα για τον τρόπο καταβολής του έκτακτου επιδόματος παιδιού. Ειδικότερα:

Άγαμος γονέας που έχει 1 τέκνο και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 39.000 ευρώ θα λάβει 150 ευρώ.

και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 39.000 ευρώ Έγγαμο νοικοκυριό που έχει 6 τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 65.000 ευρώ θα πάρει 900 ευρώ.

Χρειάζεται να κάνει κάποια ενέργεια ο δικαιούχος για να λάβει το έκτακτο επίδομα παιδιού

Όχι. Διότι το επίδομα χορηγείται απευθείας, αυτόματα και εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στην ΑΑΔΕ, χωρίς να έχει υποβάλει κάποια σχετική αίτηση προηγουμένως.

Η εν λόγω παροχή προβλέπεται να δοθεί από τον ΟΠΕΚΑ.

Ποιοι γονείς θα πρέπει να εκδώσουν έως τις 10 Αυγούστου Αριθμό Φορολογικού Μητρώου για τη χορήγηση του έκτακτου επιδόματος παιδιού

Οι γονείς που έχουν τέκνα τα οποία γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2026.

Σε ποιες περιπτώσεις θα καταβληθεί το επίδομα εξ ολοκλήρου σε ένα νοικοκυριό και σε ποιες θα κατανεμηθεί ισόποσα μεταξύ των δύο γονέων

Εξ ολοκλήρου

Στην περίπτωση υποβολής κοινής φορολογικής δήλωσης έγγαμων ή μερών συμφώνου συμβίωσης:

Η ενίσχυση θα καταβληθεί στο σύνολό της στον σύζυγο ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης που έχει δηλωθεί ως υπόχρεος στην εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2024.

Ισόποση κατανομή του ποσού του επιδόματος μεταξύ των δύο γονέων

Στην περίπτωση υποβολής χωριστών φορολογικών δηλώσεων των γονέων:

Η ενίσχυση που αφορά στα κοινά εξαρτώμενα τέκνα θα καταβληθεί κατά το ήμισυ σε έκαστο γονέα.

σε έκαστο γονέα. Για τα μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα, η ενίσχυση θα δοθεί κατά το ήμισυ σε έκαστο γονέα, εάν και οι δύο γονείς τα δηλώνουν ως εξαρτώμενα.

σε έκαστο γονέα, εάν και οι δύο γονείς τα δηλώνουν ως εξαρτώμενα. Εάν δεν γίνει αυτό, τότε η ενίσχυση θα καταβληθεί στο σύνολό της στον γονέα που τα δηλώνει ως εξαρτώμενα.

Στην περίπτωση προσθήκης εξαρτώμενου τέκνου μετά την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2024:

Η ενίσχυση θα καταβληθεί κατά το ήμισυ σε έκαστο γονέα , εάν το τέκνο εμφανίζεται κατά την 31η Ιουλίου 2026 στο Μητρώο της Α.Α.Δ.Ε. ως εξαρτώμενο τέκνο δύο γονέων.

, εάν το τέκνο εμφανίζεται κατά την 31η Ιουλίου 2026 στο Μητρώο της Α.Α.Δ.Ε. ως εξαρτώμενο τέκνο δύο γονέων. Εάν δεν γίνει αυτό, τότε η το επίδομα θα δοθεί εξ ολοκλήρου στον γονέα που το δηλώνει ως εξαρτώμενο.

Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να καθυστερήσει η καταβολή του επιδόματος

Εάν υπάρχει λανθασμένο στοιχείο στα εξαρτώμενα τέκνα ενός νοικοκυριού

Εάν δεν είναι σωστό το ΙΒΑΝ ή δεν υπάρχει.

Πώς φορολογείται το έκτακτο επίδομα παιδιού

Είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης και δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με χρέη που έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο.

Κάποιος που έλαβε τη δεύτερη διμηνιαία δόση (Μαρτίου-Απριλίου) του επιδόματος παιδιού (Α21) για το 2026 μπορεί να λάβει και το έκτακτο επίδομα παιδιού ύψους από 150 ευρώ

Ναι

Το έκτακτο επίδομα παιδιού μπορεί να γίνει μόνιμο μέτρο

Εάν υπάρξουν τα δημοσιονομικά δεδομένα, τότε ενδέχεται να εξεταστεί για να γίνει μόνιμο μέτρο.