Έκτακτο επίδομα παιδιού: Μέχρι το τέλος Ιουνίου η καταβολή των 150 ευρώ – Δεν απαιτείται αίτηση

Έως το τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους. Η ΑΑΔΕ θα αντλήσει αυτόματα τα στοιχεία από τις φορολογικές δηλώσεις, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής.

Το μέτρο αφορά περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και καλύπτει το 80% έως 85% των οικογενειών. Το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 240 εκατ. ευρώ, ενώ περίπου 975.000 νοικοκυριά θα λάβουν το οικονομικό βοήθημα. Τα ωφελούμενα μέλη ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια.

Η ενίσχυση καταβάλλεται ανά παιδί και όχι ανά οικογένεια. Έτσι, μία οικογένεια με τρία εξαρτώμενα τέκνα θα λάβει 450 ευρώ. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και φοιτητές, εφόσον δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη στις φορολογικές δηλώσεις.

Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, ώστε να λάβουν το έκτακτο επίδομα στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Τα εισοδηματικά όρια είναι διευρυμένα. Για τους άγαμους το ανώτατο όριο φτάνει τα 39.000 ευρώ με ένα παιδί, ενώ για τους έγγαμους ανέρχεται στα 40.000 ευρώ. Τα όρια αυξάνονται κλιμακωτά κατά 5.000 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.

Σε περίπτωση σφάλματος, προβλέπεται διαδικασία ένστασης. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, «η πιθανότητα λάθους είναι εξαιρετικά περιορισμένη, καθώς τα στοιχεία προκύπτουν από τις φορολογικές δηλώσεις».

Το συγκεκριμένο μέτρο έχει εφάπαξ χαρακτήρα και αφορά αποκλειστικά τον Ιούνιο. Η παρέμβαση εντάσσεται στα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών απέναντι στην ενεργειακή κρίση και τις αυξημένες τιμές, με κονδύλια από το υπερπλεόνασμα του 2025, το οποίο ανήλθε στα 12,1 δισ. ευρώ ή στο 4,9% του ΑΕΠ.

«Το μέτρο θα εφαρμοστεί σε συνέχεια της μόνιμης μείωσης φορολογίας για οικογένειες και αφορά περίπου το 85% των ελληνικών οικογενειών», δήλωσε στην ΕΡΤNews ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας.