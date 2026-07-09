Έρευνα ΙΕΛΚΑ: Ξοδεύουμε 770 ευρώ ετησίως για έτοιμο φαγητό – Γιατί μπήκε στην καθημερινότητα των ελληνικών νοικοκυριών

Σε σταθερή καταναλωτική τάση εξελίσσεται η αγορά έτοιμων γευμάτων στην Ελλάδα, λειτουργώντας όμως συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά στο σπιτικό φαγητό. Σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) τον Ιούνιο του 2026 σε δείγμα 800 καταναλωτών από όλη την Ελλάδα, η συγκεκριμένη συνήθεια κερδίζει διαρκώς έδαφος στα ελληνικά σπίτια.

Στο μικροσκόπιο της έρευνας βρέθηκαν οι δαπάνες, τα κανάλια αγοράς, τα κίνητρα κατανάλωσης, τις στάσεις των καταναλωτών και την αξιολόγηση των διαθέσιμων επιλογών έτοιμου φαγητού από τα σούπερ μάρκετ. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η μέση δαπάνη για έτοιμο φαγητό ανέρχεται σε 14,79 ευρώ την εβδομάδα (περίπου 770 ευρώ τον χρόνο).

Παρά τη μεγαλύτερη διείσδυση των έτοιμων γευμάτων, το 39% των καταναλωτών επιμένει να μην αγοράζει ποτέ έτοιμο φαγητό, αν και το ποσοστό αυτό είναι σαφώς μικρότερο σε σύγκριση με την προηγούμενη δεκαετία (45% το 2016). Η μείωση αυτή επιβεβαιώνει ότι τα έτοιμα γεύματα κερδίζουν σταδιακά έδαφος και εντάσσονται όλο και περισσότερο στην καθημερινή ρουτίνα των ελληνικών σπιτιών.

Πόσα ξοδεύουν τα νοικοκυριά για έτοιμα γεύματα

Από όσους αγοράζουν, η πλειονότητα κινείται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα δαπάνης, καθώς το 19% δαπανά από 11 έως 20 ευρώ εβδομαδιαίως, το 11% από 6 έως 10 ευρώ και το 7% έως 5 ευρώ. Αντίθετα, μόλις ένα μικρό ποσοστό καταναλωτών πραγματοποιεί υψηλότερες εβδομαδιαίες δαπάνες. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι το έτοιμο φαγητό λειτουργεί κυρίως ως συμπληρωματική επιλογή για τις ανάγκες της καθημερινότητας και όχι ως βασική μορφή διατροφής.

Η έλλειψη χρόνου ο βασικός «κινητήρας» της αγοράς

Για όσους το προτιμούν, ο βασικός «κινητήρας» είναι η πίεση του χρόνου, με το 41% να δηλώνει ότι καταφεύγει σε αυτή τη λύση επειδή δεν προλαβαίνει να μαγειρέψει, ενώ ένα 19% γιατί θεωρεί ασύμφορο να μαγειρεύει μόνο για λίγα άτομα. Τα ευρήματα δείχνουν ότι το έτοιμο φαγητό καλύπτει κυρίως πρακτικές ανάγκες που συνδέονται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, ενώ παράλληλα λειτουργεί και ως επιλογή ευχαρίστησης ή κοινωνικής κατανάλωσης.

Συγκρίνοντας τα δεδομένα με το 2016, γίνεται εμφανής μια σημαντική στροφή των καταναλωτών προς τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ για την προμήθεια έτοιμου φαγητού. Συγκεκριμένα, το ποσοστό όσων επιλέγουν έτοιμα μαγειρευτά γεύματα από το σούπερ μάρκετ εκτοξεύτηκε στο 29%, όταν πριν από μια δεκαετία άγγιζε μόλις το 16%. Η τάση αυτή επιβεβαιώνει ότι ένα σημαντικό κομμάτι της κατανάλωσης έχει μετατοπιστεί προς τις οργανωμένες αλυσίδες λιανικής, που επενδύουν συστηματικά πλέον στην αναβάθμιση και τη διεύρυνση των έτοιμων γευμάτων.

Η έρευνα καταγράφει ιδιαίτερα υψηλή εξοικείωση των καταναλωτών με τις λύσεις έτοιμου φαγητού που προσφέρουν τα σούπερ μάρκετ. Προϊόντα όπως το ψητό κοτόπουλο, τα σφολιατοειδή, οι σαλάτες, και κάποια έτοιμο μαγειρευτά παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά δοκιμής, γεγονός που αποτυπώνει τη σημαντική διεύρυνση των διαθέσιμων επιλογών τα τελευταία χρόνια.

Λύση ευκολίας, αλλά το σπιτικό φαγητό παραμένει στην κορυφή

Παρά τη σημαντική ανάπτυξη της αγοράς, οι στάσεις των καταναλωτών δείχνουν ότι το έτοιμο φαγητό εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται κυρίως ως λύση ευκολίας και να θεωρείται υποδεέστερο του μαγειρεμένου φαγητού στο σπίτι. Η μεγάλη πλειονότητα πιστεύει ότι το σπιτικό φαγητό είναι πιο νόστιμο και πιο υγιεινό, από την άλλη όμως πολλές φορές οι καταναλωτές δεν έχουν τον χρόνο να μαγειρέψουν, λόγω των σημερινών ρυθμών της καθημερινότητας.

Η έρευνα του ΙΕΛΚΑ καταδεικνύει ότι το έτοιμο φαγητό αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας των ελληνικών νοικοκυριών, κυρίως ως απάντηση στις αυξανόμενες ανάγκες εξοικονόμησης χρόνου και στις αλλαγές του σύγχρονου τρόπου ζωής. Παράλληλα, η αγορά παρουσιάζει σημάδια ωρίμανσης με λελογισμένη αύξηση, καθώς οι περισσότεροι καταναλωτές εκτιμούν ότι η κατανάλωση θα διατηρηθεί στα σημερινά επίπεδα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, η σημαντική ενίσχυση του ρόλου των σούπερ μάρκετ. Η συνεχής διεύρυνση της ποικιλίας, η βελτίωση της ποιότητας και η ενσωμάτωση νέων κατηγοριών προϊόντων φαίνεται να ενισχύουν τη θέση του οργανωμένου λιανεμπορίου σε μία αγορά που εξελίσσεται δυναμικά.

Ωστόσο, παρά τη μεγαλύτερη διείσδυση των έτοιμων γευμάτων, το σπιτικό φαγητό εξακολουθεί να κατέχει κυρίαρχη θέση στις διατροφικές προτιμήσεις των Ελλήνων καταναλωτών, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι το έτοιμο φαγητό λειτουργεί κυρίως συμπληρωματικά, προσφέροντας λύσεις ευκολίας και εξοικονόμησης χρόνου, χωρίς να αντικαθιστά την αξία του παραδοσιακού σπιτικού γεύματος.