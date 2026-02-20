Έρευνα: Λιγότερα και φθηνότερα ψωνίζουν οι Έλληνες καταναλωτές – «Κόβουν» ακόμη και από τα τρόφιμα

Ένας στους δύο καταναλωτές αγοράζει λιγότερα και φθηνότερα προϊόντα, 4 στους 10 περιορίζουν τις αγορές τους στα απολύτως αναγκαία, 2 στους 10 αναβάλλουν ή ακυρώνουν αγορές ενώ για 1 στους 10 καταναλωτές δεν φτάνουν τα χρήματα ούτε για τα βασικά αγαθά.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Στην ετήσια έρευνα καταναλωτικής συμπεριφοράς που διεξήχθη στο Ερευνητικό Εργαστήριο Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών υπό την επιστημονική ευθύνη του διευθυντή του ερευνητικού εργαστηρίου, καθηγητή Γεωργίου Μπάλτα καταγράφεται ότι το 92% των καταναλωτών δυσκολεύεται οικονομικά εξαιτίας των αυξημένων τιμών στο σούπερ μάρκετ.

«Κόβουν» από τα τρόφιμα

Λόγω της ακρίβειας το 45% των καταναλωτών έχει περιορίσει την κατανάλωση κρέατος από 36% στην περσινή έρευνα, το 42% έχει περιορίσει τα συσκευασμένα τυποποιημένα τρόφιμα από 26% στην προηγούμενη έρευνα, το 29% τα απορρυπαντικά από 15%, το 19% τα είδη προσωπικής καθαριότητας και φροντίδας από 14%, το 20% τα γαλακτοκομικά, δηλαδή το γάλα, το γιαούρτι και τα τυριά από 18%, το 24% το ψωμί και τα αρτοσκευάσματα από 11%, το 62% τα οινοπνευματώδη, το 75% το ντελίβερι, το 39% την θέρμανση, το 40% το ηλεκτρικό ρεύμα και το 71% τις ταβέρνες και τα εστιατόρια. Επίσης, 4 στα 10 προϊόντα που αγοράζουν οι καταναλωτές στα σούπερ μάρκετ είναι κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας!

Στο θέμα της μάρκας του κάθε προϊόντος προαποφασισμένο εμφανίζεται μόνο το 39% των ερωτηθέντων, δηλαδή το 61% των καταναλωτών επιλέγει μάρκα μέσα στο κατάστημα την ώρα που ψωνίζει. Το ποσοστό των καταναλωτών που έχουν αποφασίσει ποια μάρκα θα ψωνίσουν από πριν είναι το χαμηλότερο που έχει μετρηθεί ποτέ στα 21 χρόνια που διεξάγεται η έρευνα. Εδώ διαφαίνεται η διάθεση μείωσης του κόστους των αγορών με επιτόπου ενεργή σύγκριση των εναλλακτικών λύσεων.

Σε ερώτηση εάν η οικονομική κατάσταση θα είναι χειρότερη, ίδια ή καλύτερη εντός του 2026 8 στους 10 απάντησαν ότι θα είναι ίδια ή χειρότερη.

Προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Αξίζει να σημειωθεί ότι υψηλή είναι επίσης η ικανοποίηση από τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Η πλειονότητα των καταναλωτών (58%) δηλώνει πολύ ικανοποιημένη ή ικανοποιημένη από τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και μόνο το 6% εκφράζει δυσαρέσκεια. Ουδέτερη στάση διατηρεί το 36% των ερωτηθέντων.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ύπνος: Τι αποκαλύπτουν τα αντικείμενα που έχετε στο κομοδίνο σας για την ποιότητα της ξεκούρασής σας, σύμφωνα με μελέτη Νάνσι Γκάθρι: Νέα στοιχεία για την εξαφάνιση της 84χρονης- Δεν αποκλείουν την εμπλοκή κι άλλοι ατόμων οι αρχές Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου από τα Πατήσια Παναιτωλικός: Με σημαντικές απουσίες κόντρα στον Ολυμπιακό

Η σύγκριση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας με τα προϊόντα των προμηθευτών δίνει ενδιαφέροντα ευρήματα.

Οι ερωτηθέντες συνέκριναν την ιδιωτική ετικέτα με τις μάρκες των κατασκευαστών σε βασικά χαρακτηριστικά.

Στο θέμα της τιμής, η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος 74% θεωρεί ότι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έχουν καλύτερη τιμή.

Στο θέμα της ποιότητας, το 28% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι είναι προϊόντα χειρότερης ποιότητας, το 55% ίδιας ποιότητας, ενώ το 17% τα θεωρεί ανώτερης ποιότητας από τις μάρκες των κατασκευαστών.

Το 39% του δείγματος βρίσκει τις συσκευασίες των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας χειρότερες, το 9% καλύτερες και το 52% εφάμιλλες με εκείνες των άλλων μαρκών.

Σε ερώτηση σφαιρικής σύγκρισης, το 16% των ερωτηθέντων αξιολογούν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ως καλύτερα ή πολύ καλύτερα, το 25% ως χειρότερα ή πολύ χειρότερα σε σχέση με τις μάρκες των προμηθευτών. Όμως η μεγάλη πλειονότητα των καταναλωτών σε ποσοστό 59% τα θεωρεί ίδια. Το γενικότερο συμπέρασμα είναι ότι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έχουν ωριμάσει στην αγορά και θεωρούνται ισοδύναμες ή καλύτερες επιλογές από σχεδόν το 75% των καταναλωτών.