Έρευνα: Ποια τρόφιμα πληρώσαμε ακριβότερα στο σούπερ μάρκετ το πρώτο τρίμηνο – Προς παράταση το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους

Προς παράταση οδεύει το μέτρο για την επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, το οποίο λήγει στο τέλος Ιουνίου, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δεν μπορεί καμία επιχείρηση να πουλά προϊόντα πρώτης ανάγκης -τρόφιμα και βασικά αγαθά- με μεγαλύτερο μεικτό περιθώριο κέρδους ανά κωδικό από αυτό που είχε μεσοσταθμικά το 2025.

Στις 30 Ιουνίου θα αποφασιστεί σε ποια προϊόντα θα μείνει σε ισχύ το πλαφόν με εισήγηση της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Καταναλωτή αλλά όπως όλα δείχνουν θα υπάρξει τουλάχιστον παράταση 3 μηνών.

Υψηλά πρόστιμα

Την ίδια στιγμή με αμείωτη ένταση συνεχίζονται έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρείται η νομοθεσία με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή να έχει επιβάλει ήδη υψηλά πρόστιμα.

Υπενθυμίζεται ότι τα πρόστιμα θα είναι ιδιαίτερα «τσουχτερά», για όποια βιομηχανία, εμπορική επιχείρηση ή σούπερ μάρκετ δεν τηρεί την νομοθεσία φτάνοντας ακόμη και τα 5 εκατ. ευρώ ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την ποσότητα στην οποία σημειώθηκε η παράβαση. Σημειώνεται ότι συνολικά 61 κατηγορίες προϊόντων που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ έχουν μπει στο μικροσκόπιο των ελέγχων αναφορικά με το μέτρο του πλαφόν στο μεικτό περιθώριο.

Σε αυτή τη λίστα, περιλαμβάνονται τόσο τρόφιμα, όσο και αλλά βασικά αγαθά όπως προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά, βρεφικά ειδή και τροφές για κατοικίδια και πολλά ακόμη προϊόντα. Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη εάν παραμείνει το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους στα καύσιμα. Τα πρατήρια απαγορεύεται να επιβάλλουν ποσό μεγαλύτερο των 12 λεπτών, επί της τιμής προμήθειας.

Ποια προϊόντα ανατιμήθηκαν

Την ίδια στιγμή μη αλκοολούχα ποτά και σνακ εμφανίζουν τη μεγαλύτερη αύξηση στη μέση τιμή ανά μονάδα μεταξύ των προϊόντων που πωλήθηκαν στα σούπερ μάρκετ το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της εταιρείας Circana, την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026, μεταξύ των τριών μεγάλων κατηγοριών προϊόντων, μόνο τα τρόφιμα καταγράφουν αύξηση στη μέση τιμή ανά τεμάχιο και συγκεκριμένα κατά 2,8%. Στα προϊόντα προσωπικής φροντίδας, αντίθετα η μέση τιμή παρέμεινε σταθερή και στα είδη για τη φροντίδα του σπιτιού ήταν οριακά μειωμένη κατά 0,1%).

Τις υψηλότερες αυξήσεις καταγράφουν τα μη αλκοολούχα ποτά, κατά 6,9%, τα σνακ κατά 5,4% και ακολουθούν με 2,1% τα συσκευασμένα τρόφιμα. Κατά 1,1% αυξήθηκαν οι τιμές στα γαλακτοκομικά. Ελαφρώς αυξημένη ήταν η μέση τιμή ανά τεμάχιο στα αλκοολούχα ποτά (0,6%) και στα κατεψυγμένα τρόφιμα (0,4%). Η μοναδική υποκατηγορία τροφίμων με μείωση τιμής ήταν τα προϊόντα μαγειρικής -0,8%.