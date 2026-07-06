ΑΑΔΕ: Ανοίγει ο δρόμος για την πώληση κατασχεμένων ακινήτων από οφειλέτες της Εφορίας

Η επικείμενη απόφαση της ΑΑΔΕ αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για την πώληση χιλιάδων ακινήτων που έχουν κατασχεθεί για χρέη στην Εφορία. Η νέα διαδικασία θα επιτρέπει στους οφειλέτες να πουλήσουν τα ακίνητά τους στην ελεύθερη αγορά, πριν αυτά οδηγηθούν σε πλειστηριασμό, με στόχο την εξόφληση μέρους ή του συνόλου των οφειλών τους προς το Δημόσιο.

Η ρύθμιση προβλέπει ότι μέρος ή το σύνολο του τιμήματος θα αποδίδεται υποχρεωτικά και απευθείας στο Δημόσιο. Η παρακράτηση υπέρ του Δημοσίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 25% της οφειλής, εκτός από ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται στη ρύθμιση.

Με το ισχύον καθεστώς, η ύπαρξη κατάσχεσης από την Εφορία μπορεί να μπλοκάρει μια συναλλαγή, ακόμη και όταν υπάρχει ενδιαφερόμενος αγοραστής και δυνατότητα είσπραξης μέρους της οφειλής. Με τη νέα διαδικασία, η ΑΑΔΕ θα μπορεί να εισπράττει άμεσα μέρος των χρεών, ενώ ο οφειλέτης θα αποκτά τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την ακίνητη περιουσία του, η οποία μέχρι σήμερα παρέμενε δεσμευμένη.

Παράλληλα, η αγορά ακινήτων θα αποκτήσει έναν μηχανισμό που μπορεί να «ξεπαγώσει» μεταβιβάσεις κατασχεμένων ακινήτων, σε μια περίοδο κατά την οποία η στεγαστική πίεση παραμένει έντονη.

Οι όροι για την άρση της κατάσχεσης

Οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα βήματα για την άρση της κατάσχεσης περιγράφονται στη ρύθμιση, η οποία θα ενεργοποιηθεί με την έκδοση της εφαρμοστικής απόφασης της Φορολογικής Διοίκησης. Η απόφαση θα καθορίζει τις τεχνικές λεπτομέρειες, την ψηφιακή πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων και τα ακριβή δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνυποβάλλουν οι φορολογούμενοι.

Η Φορολογική Διοίκηση θα εκδίδει, μετά από αίτηση του οφειλέτη, απόφαση άρσης κατάσχεσης που έχει επιβάλει σε ακίνητό του για βεβαιωμένες οφειλές. Η άρση θα γίνεται ενόψει μεταβίβασης του ακινήτου από επαχθή αιτία, με τίμημα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής όροι:

Πληρούνται, κατά τον χρόνο αποδέσμευσης, οι όροι χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής.

Το τίμημα της μεταβίβασης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από την εμπορική αξία του ακινήτου, όπως αυτή είχε προσδιοριστεί κατά τον χρόνο της κατάσχεσης.

Όταν η εμπορική αξία του ακινήτου είναι χαμηλότερη από την αντικειμενική αξία του, λαμβάνεται υπόψη η αντικειμενική αξία.

Αν η κατάσχεση έχει επιβληθεί πέραν της πενταετίας πριν από την υποβολή της αίτησης, ο οφειλέτης προσκομίζει έκθεση εκτίμησης της εμπορικής αξίας του ακινήτου από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή.

Από το τίμημα της μεταβίβασης παρακρατείται και αποδίδεται από τον συμβολαιογράφο στη Φορολογική Διοίκηση ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό του συνόλου του τρέχοντος υπολοίπου της επιβληθείσας κατάσχεσης.

Το ποσοστό παρακράτησης προσδιορίζεται με βάση κριτήρια φορολογικής συνέπειας του οφειλέτη και εισπραξιμότητας της εναπομένουσας οφειλής. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από το 25%.

Αν το ποσό που προκύπτει από την παρακράτηση είναι μεγαλύτερο, παρακρατείται και αποδίδεται το μεγαλύτερο ποσό για την άρση της κατάσχεσης.

Αν το ποσό της παρακράτησης υπερβαίνει το τίμημα, παρακρατείται και αποδίδεται το σύνολο του τιμήματος και η κατάσχεση αίρεται για το μεταβιβαζόμενο ακίνητο.

Ο συμβολαιογράφος που συντάσσει το συμβόλαιο μεταβίβασης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρακρατήσει το συμφωνημένο ποσό από το τίμημα και να το αποδώσει απευθείας στην Εφορία.

Σε κάθε περίπτωση, η πώληση πρέπει να γίνεται με οικονομικό αντάλλαγμα το οποίο κρίνεται επαρκές για την κάλυψη των απαιτήσεων ή μέρους αυτών. Με αυτόν τον τρόπο, η ρύθμιση επιχειρεί να αποτρέψει εικονικές ή υποτιμημένες συναλλαγές.

Αν οι βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν καλυφθεί πλήρως με εγγυήσεις ή εμπράγματες ασφάλειες, δεν εφαρμόζεται ο όρος της παρακράτησης του 25%.

Όταν πληρούνται οι προβλεπόμενοι όροι, η ΑΑΔΕ εκδίδει άμεσα την απόφαση άρσης κατάσχεσης. Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ θα καθορίσει τη διαδικασία, το έντυπο της απόφασης, τη διάρκεια ισχύος της και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων φορολογικής συνέπειας και εισπραξιμότητας της υπόλοιπης οφειλής.

Η προθεσμία πριν από τον πλειστηριασμό

Η διαδικασία της ελεύθερης εκποίησης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο δέκα ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία τυχόν πλειστηριασμού. Αν η προθεσμία παρέλθει χωρίς να έχουν υπογραφεί τα συμβόλαια, ο πλειστηριασμός θα διενεργείται κανονικά.