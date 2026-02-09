ΑΑΔΕ: Μπαράζ ελέγχων για φοροδιαφυγή – Πού θα εστιάσουν οι ελεγκτές

Τους 73.000 ελέγχους για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής θα προσπαθήσει να προσεγγίσει φέτος και ίσως και να ξεπεράσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Ήδη οι έλεγχοι άρχισαν τον Ιανουάριο και συνεχίζονται και τον Φεβρουάριο με αμείωτη ένταση.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο Στρατηγικό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το διάστημα 2025-29, “η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων, η ορθή δήλωση και η εμπρόθεσμη πληρωμή φόρων και τελών, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την υλοποίηση της δημοσιονομικής και κοινωνικής πολιτικής”.

Σύμμαχο για τους ελεγκτές θα είναι η τεχνολογία, με τη βοήθεια της οποία θα γίνουν περισσότεροι και πιο αποτελεσματικοί έλεγχοι.

72.800 φορολογικοί έλεγχοι το 2026

Όπως προκύπτει από απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, προβλέπεται η διενέργεια εντός του 2026, 72.800 φορολογικών ελέγχων.

Οι υποθέσεις ΦΠΑ, περιπτώσεις μεγάλης φοροδιαφυγής, υποθέσεις που προέκυψαν μετά από εισαγγελική παραγγελία αλλά και ανοιχτές υποθέσεις της τελευταίας 5ετίας μπαίνουν στο «στόχαστρο» των ελεγκτών.

Τι προβλέπει η απόφαση Πιτσιλή

Αναλυτικά, με βάση την Απόφαση: