ΑΑΔΕ: «Μπλόκο» στη φοροδιαφυγή, το λαθρεμπόριο και το οικονομικό έγκλημα με 194.000 ελέγχους

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη και εξειδικευμένους αλγορίθμους πρόβλεψης και προχωρά φέτος στη διενέργεια 194.000 φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων, με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και του οικονομικού εγκλήματος. Το σχέδιο εντάσσεται στο αναθεωρημένο στρατηγικό πλαίσιο της περιόδου 2025-2029 και συνδυάζει εντατικούς ελέγχους με εκτεταμένη ψηφιοποίηση διαδικασιών και ενίσχυση της εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι φορολογικές ελεγκτικές υπηρεσίες θα πραγματοποιήσουν τουλάχιστον 53.900 ελέγχους, οι τελωνειακές υπηρεσίες 100.800 ελέγχους, ενώ το ΔΕΟΣ θα προχωρήσει σε τουλάχιστον 39.300 ελέγχους και έρευνες. Η ΑΑΔΕ δίνει, παράλληλα, έμφαση στην ενίσχυση της οικειοθελούς συμμόρφωσης, μέσω προσυμπληρωμένων δηλώσεων, στοχευμένων επικοινωνιακών δράσεων και εκσυγχρονισμένων ψηφιακών υπηρεσιών.

Η Αρχή αναβαθμίζει τη λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (my1521), αξιοποιώντας πολυκαναλική επικοινωνία, ψηφιακό βοηθό και εξωτερικό call center. Παράλληλα, ενισχύει την άμεση και αξιόπιστη ενημέρωση μέσω του ιστοτόπου νομοθετικής πληροφόρησης, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινής εξυπηρέτησης.

Για τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων, η ΑΑΔΕ εντείνει τις ελεγκτικές δράσεις σε όλη την επικράτεια, χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα δίωξης και ψηφιακή παρακολούθηση. Η Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) ενισχύει την επιχειρησιακή της ικανότητα, ενώ η σύσταση της νέας Γενικής Διεύθυνσης Ενισχύσεων και Πληρωμών σηματοδοτεί τη δέσμευση για έγκαιρη και διαφανή καταβολή ενισχύσεων στους δικαιούχους.

Στο ίδιο πλαίσιο, ενεργοποιείται το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), το οποίο καταγράφει το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη χρήση της ακίνητης περιουσίας, διευκολύνοντας τις διασταυρώσεις και την ταυτοποίηση δικαιούχων.

Ειδικότερα, στο πεδίο της συμμόρφωσης προωθούνται οι εξής δράσεις:

Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ των ενεργών υπόχρεων σε ποσοστό τουλάχιστον 98%.

Συμμόρφωση φορολογουμένων με νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές σε ποσοστό τουλάχιστον 60% και είσπραξη τουλάχιστον 45% αυτών.

Ποσοστό εμπρόθεσμων πληρωμών τουλάχιστον 85% για ΦΠΑ, ΦΕΦΠ, ΦΕΝΠ και ΕΝΦΙΑ.

Πραγματοποίηση τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικών επικοινωνιών για ενημέρωση και συμμόρφωση.

74.000 εργασίες για τη διασφάλιση είσπραξης ΕΦΚ σε καύσιμα και αλκοόλη.

Για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, προγραμματίζονται:

8,038 δισ. ευρώ σε επιστροφές φόρων.

σε επιστροφές φόρων. Εξυπηρέτηση τουλάχιστον 70% των αιτημάτων μέσω βιντεοκλήσης για απόδοση ΑΦΜ και Κλειδαρίθμου.

Λειτουργία πανκαναλικού συστήματος my1521 .

. Εισαγωγή chatbot για άμεσες απαντήσεις.

για άμεσες απαντήσεις. Αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και μητρώου.

Ταχεία εκκαθάριση τελωνειακών διασαφήσεων (άνω του 90% για εισαγωγές και 95% για εξαγωγές).

Εξέταση ενδικοφανών προσφυγών σε ποσοστό τουλάχιστον 92%.

Έκδοση 5.720 αποφάσεων από τη ΔΕΔ.

Στοχευμένες επιθεωρήσεις και εργαστηριακοί έλεγχοι προϊόντων.

Παράλληλα, εντός του έτους ολοκληρώνονται σημαντικά έργα:

Συστήματα επιχειρησιακής νοημοσύνης (BI/AI) και ανάλυσης δεδομένων.

και ανάλυσης δεδομένων. Σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων.

Ολοκλήρωση 16 έργων πληροφορικής από Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ.

Άμεσες ψηφιακές επιστροφές φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ σε ποσοστά άνω του 92% και 95% αντίστοιχα.

Εκπαιδευτικά προγράμματα και ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού.

Για την ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας, η ΑΑΔΕ προγραμματίζει:

Ελέγχους για ποινικά αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα υπαλλήλων.

Ελέγχους περιουσιακής κατάστασης.

Εσωτερικούς και συμβουλευτικούς ελέγχους.

Εφαρμογή κριτηρίων ESG και συστημάτων διαχείρισης κινδύνων.

Μετά την απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ΑΑΔΕ δίνει έμφαση στη διασφάλιση της ορθής και έγκαιρης καταβολής αγροτικών ενισχύσεων, μέσω στοχευμένων ελέγχων και διασταυρώσεων.

Στο πλαίσιο αυτό προχωρούν: