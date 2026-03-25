ΑΑΔΕ: Μπλόκο των ελεγκτών του ΔΕΟΣ σε διεθνές δίκτυο λαθρεμπορίου τσιγάρων – Το modus operandi, τα δέματα και οι «tobacco mules»

Ένα οργανωμένο και πολυεπίπεδο διεθνές δίκτυο που δραστηριοποιούνταν στο λαθρεμπόριο τσιγάρων, εξάρθρωσαν οι ελεγκτές της νέας υπηρεσίας ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Είχε προηγηθεί πολύμηνη παρακολούθηση, αλλά και αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών. Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ έκαναν έρευνες σε δύο διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας και στην Ανατολική Αττική, όπου βρήκαν και κατέσχεσαν 6.500 πακέτα λαθραία τσιγάρα επώνυμων εμπορικών ετικετών, και συνέλαβαν δύο εμπλεκόμενους αλλοδαπούς.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, τα λαθραία καπνικά προϊόντα, κατέφταναν στην Ελλάδα από την Τουρκία, με διάφορα μεταφορικά μέσα, τα οποία εν συνεχεία αποθηκεύονταν προσωρινά και κατόπιν αποστέλλονταν από πληθώρα μελών του κυκλώματος σε διάφορες χώρες του εξωτερικού.

Διεθνής δραστηριότητα του κυκλώματος

Όπως προέκυψε από την έρευνα το κύκλωμα δεν περιοριζόταν στις συγκεκριμένες ποσότητες, που κατασχέθηκαν, αλλά είχε ήδη αποστείλει με την ίδια μεθοδολογία δεκάδες χιλιάδες πακέτα τσιγάρων προς το εξωτερικό, κυρίως σε Γαλλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς (courier).

Οι παραλήπτες, ιδιώτες και επιχειρήσεις , έχουν ταυτοποιηθεί. Η ΑΑΔΕ έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές των χωρών αυτών και βρίσκονται σε εξέλιξη συντονισμένες επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Το δίκτυο διακίνησης αποτελούνταν από επιμέρους, φαινομενικά «αυτόνομους» πυρήνες, που δρούσαν ως «tobacco mules», και λειτουργούσαν συντονισμένα ως μέλη ευρύτερης διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης με διασυνδέσεις σε Λετονία, Λιθουανία, Ρουμανία και Τουρκία.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Το modus operandi της οργάνωσης περιλάμβανε:

• Βραχυχρόνια μίσθωση κατοικιών και αποθηκευτικών χώρων μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών, ώστε να αποφεύγεται ο εντοπισμός της

• Χρήση πολλαπλών διαβατηρίων και αδειών διαμονής

• Σύσταση εταιρειών «βιτρίνας», ουσιαστικά ανενεργών, για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων

Σύμφωνα με πηγές της ΑΑΔΕ, τα ελεγκτικά κλιμάκια συνεχίζουν με εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών του κυκλώματος.